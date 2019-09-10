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PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist bakın kim çıktı

İçişleri Bakanlığı Mardin'de öldürülen teröristin PKK'nın sözde Savur sorumlusu 'Azad' kod adlı terörist olduğunu duyurdu. Bu operasyonla birlikte Mardin'de son 2 günde öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi.

10 Eylül 2019 Salı 09:26
PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist bakın kim çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Mardin'de PKK'ya ağır darbe

İç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ve Savur ilçeleri kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sürüyor. ATAK helikopterlerinin de kullanıldığı operasyonda 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın kış yapılanmasının önüne geçiliyor

Kış aylarının yaklaştığı bu günlerde terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının önüne geçmek için ülke genelinde başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bölücü örgüte ait olduğu tespit edilen barınak ve mağaralar tek tek tespit edilip imha ediliyor.

Türkiye'deki terörist sayısı 600'ün altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü" dedi. Süleyman Soylu, 2014'te örgüte katılımın 5 bin 558 olduğunu ve bu sayının 2016'da 703'e, 2017'de 161'e gerilediğine dikkati çekerek, "Yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 74 ama örgütten kaçış, yani teslim 230. Bunların 155 tanesi aileleriyle ikna edilerek teslim oldular. Demek ki biz doğru bir istikametteyiz." dedi.

 

SINIR ÖTESİNDE DE OPERASYON

Bunun yanısıra sınır ötesinde İHA, SİHA ve savaş uçaklarının da destek verdiği operasyonlarda yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:26
  1. Mardin
  2. Elazığ
  3. Diyarbakır
  4. pkk
  5. pkk sorumlusu

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