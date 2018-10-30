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PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya mensup 7 terörist etkisiz hale getirildi.

30 Ekim 2018 Salı 18:59
PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan yedi bölücü terörist etkisiz hale getiridi.

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:59
  1. TSK
  2. Irak
  3. Gara
  4. Avaşin-Basyan
  5. PKK

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