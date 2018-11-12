PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Haftanin bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist öldürüldü.12 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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