0553 313 94 23
impression

PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Haftanin bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist öldürüldü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
  1. pkk
  2. TSK
  3. zap

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    1. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    2. 21 kaçak göçmen yakalandı
    3. Güven Yalçın kimdir?
    4. Başkan Erdoğan'ın açıklamıştı! Terör..
    5. ﻿2018’in istihdam şampiyonu turizm
    6. Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625..
    7. CHP’li Edirne Belediye Başkanı'ndan..
    8. Merkel çok sert konuştu Amerika..
    9. California tarihindeki en büyük orman..
    10. Af ne zaman çıkacak?
    11. Yasin Aktay: Suudi savcı..
    12. Türk Telekom internette sınırları..
    13. Günün âyet ve hadisi
    14. “Kısa çalışma, firmaları dövize karşı..
    15. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
    16. Altın Örümcek’te halkın favorisi Teknosa
    17. PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü
    18. Amerika'dan terör örgütü PKK’ya uyuyan..
    19. Malatya’da akrabalar birbirine girdi:..
    20. Beşiktaş tribünlerinden Özyakup'a tepki
    CHP'li Hamzaçebi: Yaptırmayacağız
    CHP'li Hamzaçebi: Yaptırmayacağız
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Canlı yayında açıkladı! İşte CHP'nin İstanbul adayı
    Canlı yayında açıkladı! İşte CHP'nin İstanbul adayı
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi