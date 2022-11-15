PKK'ya ağır darbe! 2 günde 10 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'nde son 2 günde 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman Türk askeri, teröristlerin leşini çıkartmaya yeminli.
Her gün başarısına başarı katan Mehmetçik bir başarıya daha imza attı.
Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı"
MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!" denildi.