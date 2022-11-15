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Gündem PKK'ya ağır darbe! 2 günde 10 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! 2 günde 10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'nde son 2 günde 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 17:53:00 -
PKK'ya ağır darbe! 2 günde 10 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Türk askeri, teröristlerin leşini çıkartmaya yeminli.

Her gün başarısına başarı katan Mehmetçik bir başarıya daha imza attı.

Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı"

MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!" denildi. 

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Yorumlar

Merhaba

Hainleri ve düşmanları vuran elleriniz dert görmesin. Rabbim hepinizi her dâim âfiyette eylesin.

;;;;;;;;;;;;

KAHROLSUN PKK, KAHROLSUN HDPKK, CHPKK GEBERSİNLER. CHP HDPKKLI lardan da HDPKKLI oldu,
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