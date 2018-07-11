PKK'ya ağır darbe! 18 terörist öldürüldü
Emniyet ve jandarmanın ortak operasyonu ile Osmaniye'de 11, Diyarbakır’da 3, Şırnak’ta 4 olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:54
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı çetin mücadelesi devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet istihbarat ve Jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları kapsamında Osmaniye'de Amanos Dağları'nda 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta ise 4 olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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