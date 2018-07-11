PKK'ya ağır darbe! 18 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı çetin mücadelesi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet istihbarat ve Jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları kapsamında Osmaniye'de Amanos Dağları'nda 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta ise 4 olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların devam ettiği kaydedildi.