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PKK'ya ağır darbe! 1 hafta içinde 4 isim...

1-8 Kasım tarihleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün sözde 4 üst düzey sorumlusun etkisiz hale getirildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:55
PKK'ya ağır darbe! 1 hafta içinde 4 isim...

Güvenlik güçlerince PKK/KCK’ya yönelik 1-8 Kasım’da düzenlenen operasyonlarda bölücü örgütün 4 sözde “üst düzey” sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 1-8 Kasım’da düzenlenen operasyonlarda PKK’nın sözde “üst düzey” 4 teröristi etkisiz hale getirildi.

5,9 milyon ödül var

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin, “Terörden Arananlar Listesi”nde “kırmızı kategori”de 4 milyon lira ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu “Masiro” kod adlı Bedirhan Abo, “yeşil kategori”de 1 milyon lira ödülle aranan sözde Botan eski Cudi cephe sorumlusu “Rızgar Gever” kod adlı Müslim Fırtına, “turuncu kategori”de 600 bin lira ödülle aranan PKK’nın sözde Cudi cephe sorumlusu “Fırat Çeli” kod adlı Selim Demiroğlu ve “gri kategori”de 300 bin lira ödülle aranan “Baran-Amed-Kino” kod adlı İlyas Karakoç olduğu belirlendi. Bu teröristlerin başına konulan ödüllerin toplamı 5,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti. PKK/KCK’ya yönelik ekim ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi.

İstanbul hücresine baskın

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüte yardım ve yataklık yapan bir adres belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli adresi bir süre kıskaca aldı. Daireyi takibe alan polis, önceki gün operasyonu gerçekleştirdi. Adreste, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ettikleri, örgüte ait silahları gizledikleri belirlenen iki zanlı yakalandı. PKK işbirlikçisi iki zanlının adresinde yapılan aramalarda 4 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ve 124 mermi ele geçirildi. Yakalanan iki işbirlikçi, polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların ikisi de ‘terör örgütüne yardım’, ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütüne silah temin etmek’ suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:55
  1. İstanbul
  2. pkk
  3. operasyon
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