PKK’ya açılan kapı: HDP

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin kapatılma davasının iddianamesinde, daha ortaokul ve lise çağındaki çocuklar, nasıl kandırılıp dağa götürüldüklerini anlatıyor.

Dağa götürüldükten bir süre sonra PKK’nın elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocuklar, Türkiye’nin dört bir yanında HDP’nin terör örgütünün insan kaynakları ofisi gibi çalıştığını da gözler önüne seriyor.

‘Beni dağa Silvan HDP gönderdi’

HDP’nin PKK’ya açılan kapı olduğunu ifade eden, lise öğrencisiyken kandırılan Gülsüm Sis’in iddianameye yansıyan ifadesi şöyle: “2015 yılında Lise 12. Sınıf öğrencisi iken, Silvan’da eğitim aldığım Malabadi Anadolu Lisesi’nde terör örgütü mensupları, HDP’nin desteğiyle okulda çok rahat hareket ediyorlardı. Okul içerisinde kimse karışmadan gençlerin beynini yıkıyorlarlardı. Benim örgüte katılmamı sağlayan Faysal (Kod) ve Sertip Polak (Kod) isimli şahıslar da okulumuzda terör örgütüne eleman temin eden isimlerin başında geliyordu. Bu şahıslar, terör örgütünün kırsal yapılanması ve HDP arasında sürekli irtibat halindelerdi. Yüksek öğretime geçiş sınavına girdikten sonra hem sıkıntılı ruh halimle hem de terör örgütünün siyasi propagandalarından etkilenmem sebebiyle örgüte katılmaya karar verdim. Silvan HDP İlçe Başkanlığına giderek adını ve görevini tam olarak hatırlamadığım bir şahsa PKK’ya katılmak istediğimi söyledim. Bu şahıs Faysal ve Sertip isimli kişileri parti binasına çağırdı. Faysal, beyaz renkli bir araç ile gelerek beni aldı. Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Şehit Kendal alanı olarak bilinen ama Türkçe ismini bilmediğim bir kırsal alana gittik. Buradan da PKK’ya götürüldüm.”

‘Dağa gidersen ailenin maddi durumu düzelir’

Abdulmenaf Karayol da ifadesinde HDP’nin sadece tek tek değil gruplar halinde de PKK’ya eleman gönderdiğini belirtiyor. İddianameye yansıtılan Karayol’un ifadesi ise şöyle; “2014 yılı sonlarına doğu mahalleden arkadaşlarım Musa Kaya ve Bayram Demir beni Diyarbakır Bağlar Göçmenler Caddesinde bulunan HDP'nin Mahalle Derneğine götürmeye başladı. Orada Veysi (Kod), Mazlum (Kod) ve Faruk (Kod) adında yöneticiler vardı. Yaklaşık bir hafta Musa ve Bayram'la birlikte derneğe gidip geldim. Bu dernekte adını Veysi olarak öğrendiğim şahıs gençlik sorumlusuydu. Gençlik odası yazılı odaya gençleri toplayıp toplantı yapıyordu. Burada YDG-H (PKK’nın gençlik yapılanması) kurulmuştu, ben de üye oldum. Veysi ve Mazlum isimli dernek yöneticileri beni çağırıp, ‘Ailenin maddi durumu yerinde değil, dağa gidersen aileni maddi olarak destekleriz’ dediler, ben de ‘istemiyorum’ dedim. Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra dernekten arkadaşım Seyfettin (kod adı Numan Amed, Rakka’da öldü) bir akşam sinirli şekilde derneğe geldi. Babası ile kavga ettiğini, Veysi ile konuşup dağa çıkmak istediğini söyledi. Daha sonraki günlerde devamsızlıktan dolayı okuldan atıldığımı öğrendim. Korktum. Seyfettin’in yanına giderek konuştum. Seyfettin ile birlikte Kuzey Irak'taki Komali Ciwan'a katılıp 2-3 ay sonra tekrar şehre dönmeye karar verdik. Veysi’ye bu kararımızı söyledik. Veysi ile Mazlum, akşama doğru bizi Diyarbakır askeri havaalanının Kuruçeşme tarafında kalan tek katlı 2 oda 1 salon olan bir eve götürdü. 2 saat sonra beyaz renkli Tofaş marka bir araç ile geldi. Veysi, bize ‘en son gideceğimiz ve sizden ayrılacağımız yere kadar konuşmak ve soru sormak yasak’ dedi. Cizre'de YPS (PKK’nın sivil savunma birliği) yol kontrolü yapıyordu. Veysi YPS'li şahıslarla konuştu ve devam ettik. Cizre'nin Nur Mahallesi'nde HDP mahalle derneği olarak kullanılan tek katlı bir binaya girdik. Sabaha kadar 3 kişi daha bize katıldı. Bu şahıslarla birlikte Cudi Dağı'na gittik, burada bir mağara önünde bizi iki kişi karşıladı.”