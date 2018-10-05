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PKK'ya 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 88 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:53
PKK'ya 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 88 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde, İzmir'de 23, Van'da 15, Adana'da 14, Erzurum'da 15, Mardin'de 13, Kars'ta 6, Muş'ta 2 olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:53
  1. Van
  2. Muş
  3. Mardin
  4. Kars
  5. İzmir
  6. Erzurum
  7. Adana
  8. PKK
  9. KCK
  10. Terörle Mücadele

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  • mm50 dk önce
    FETÖ+PKK+DEAŞ... vd ABD ajanı ve kiralık kaatili devlet-millet düşmanlarının inlerine girmeye devam, durmak yok..
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