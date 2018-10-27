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PKK'nın yol haritası deşifre oldu! Kan donduran itiraflar

Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçıp güvenlik güçlerine sığınan çocuklar, PKK’nın özellikle festival ve şenlikleri tercih ettiğini söyledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:21
PKK'nın yol haritası deşifre oldu! Kan donduran itiraflar

Doğu ve Güneydoğu’dan PKK’ya katılım azalırken, örgütün küçük çocukları nasıl kaçırdığı belirlendi. Polise sığınarak yardım talebinde bulunan “Z.Ö.” isimli çocuk, bölgede düzenlenecek şenliklere gelmesinin istendiğini, gelmemesi durumunda ailesinin tek tek öldürülmesiyle tehdit edildiğini söyledi.

Kaçıp teslim oldu

Yine PKK/KCK tarafından zorla kaçırılan “A.Y.” isimli çocuk da örgütün iç yüzünü deşifre etti. Kasabada katıldığı festivalde arkadaşlarıyla çadırda kaldıklarını, gece eli silahlı yüzleri kapalı kişilerin kendisini kaçırdığını anlatan A.Y., araçta yaşları 12 ile 18 arasında değişen başka çocuklarla birlikte Irak’ın kuzeyindeki Metina kampına götürüldüklerini, kendisinin 3 gün sonra kaçıp teslim olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:21
  1. PKK
  2. terör örgütü
  3. PKK'nın yol haritası
  4. PKK'lı teröristler
  5. Çocuk PKK'lılar
  6. Teröristlerin itirafları

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