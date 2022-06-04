PKK'nın yerini o ülke mi alacak? Vay alçaklar vay

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, iki Ege adasını ziyaret ederek buradaki askeri yığınağı denetlediğini hatırlatan Mehmet Barlas, "Bilindiği gibi Ege adalarının bazılarını ve 12 Ada'yı Yunanistan'a veren anlaşmalara göre bu adaları silahlandırmak yasadışıdır. Bütün yasadışılığa rağmen Miçotakis'in itiraf niteliğinde yaptığı silah ziyareti, 'PKK'nın yerini Yunanistan mı alıyor?' sorusunu gündeme getirdi" ifadelerini kullandı. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'ye gelecek olursak... Yunanistan, Türkiye'ye dönük tahriklere devam ediyor. Dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki Ege adasını ziyaret ederek buradaki askeri yığınağı denetledi. Bilindiği gibi Ege adalarının bazılarını ve 12 Ada'yı Yunanistan'a veren anlaşmalara göre bu adaları silahlandırmak yasadışıdır. Bütün yasadışılığa rağmen Miçotakis'in itiraf niteliğinde yaptığı silah ziyareti, "PKK'nın yerini Yunanistan mı alıyor?" sorusunu gündeme getirdi."