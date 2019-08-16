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PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam’ın yazarından itiraf gibi ifadeler! ‘HDP oy vermese CHP kaybetmişti’

Terör sevici Yeni Yaşam yazarı Sedat Şenoğlu, 31 Mart ve 23 Haziran belediye seçimlerinde HDP’nin CHP’ye destek verdiğini söylerken, “CHP, Kürtleri ve HDP’yi cesurca kutlamıyor, teşekkür etmiyor.” ifadeleriyle de CHP’nin bu desteğe gerekli karşılığı vermediğinden yakındı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:17
PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam’ın yazarından itiraf gibi ifadeler! ‘HDP oy vermese CHP kaybetmişti’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

PKK yayın organı Yeni Yaşam’ın yazarı Sedat Şenoğlu, 31 Mart ve 23 Haziran belediye seçimlerinde oluşturulan CHP-HDP ittifakına ilişkin itiraf gibi bir yazı kaleme aldı. “Kürtler ve HDP seçmeni, AKP’ye kaybettirmek için stratejik oy kullanmasaydı, CHP'de bu seçimin kaybedeni olacaktı. Bunu kavramış değiller.” diyen Şenoğlu, CHP’nin aldığı oylarda HDP’nin de payı olduğunu belirterek, HDP’ye gerekli karşılığın verilmediğini söyledi. 

“HDP AK Parti’ye karşı stratejik oy kullandı!”

Kürtlerin ve HDP seçmeninin CHP’ye verdikleri oy desteğini gündeme getiren Şenoğlu, “CHP kendi marifetiyle kazandığını sanıyor, öyle göstermeye çalışıyor. Seçim sonuçlarının, Kürt sorununda demokratik çözüm ve barış isteyenlerin iradesinin eseri olduğunu gizlemeye uğraşıyor. Kürtleri, HDP’yi cesurca kutlamıyor, teşekkür etmiyor. Hazırladıkları raporların mantığındaki kurnazlık gibi davranarak ama aslında akılsızlığını göstererek günü kurtarmaya çalışan şeyler geveliyor. Kürt sorunu başta gelmek üzere, Türkiye’nin geleceğini etkileyecek temel barış, demokrasi ve özgürlük sorunlarının çözüm yolunu değil, kendi olası iktidarının dikensiz yolunu bulma derdine düşmüş görünüyor. Ama, öyle de bir yol yok. Hayale kapılıyor.” ifadeleriyle CHP’nin HDP’ye gerekli karşılığı göstermediğinden yakındı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:17
  1. Sedat Şenoğlu
  2. chp
  3. HDP
  4. Yeni Yaşam gazetesi

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