PKK’nın sözde komutanlarından, “Tünellere sıkıştık” itirafı

Göksel Çağlav/Ankara

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK’dan yardım çığlıkları yükselmeye devam ediyor.

İşgal ettikleri Irak ve Suriye topraklarında kan ve savaşla beslenen terör örgütü PKK’dan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarından önce tehditler savururken şimdi yardım çığlıkları yükselmeye başladı. TSK’nın, üstün teknoloji ile donatılmış Yerli, Milli üretim hava ve kara araçları, artık teröristlerin toplu dolaşmasını değil saklandıkları tünel ve mağaralardan başlarını bile çıkartamadıkları günlere getirdi. Bir zamanlar şemsiyesi altına sığındıkları batılı ülkelerin dahi el uzatamadıkları terör örgütü PKK’lı teröristler, Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonlarını durdurması için terör sevici yandaşlarından medet ummaya başladılar. Örgütün medya yapılanmasına her gün bir sözde komutan çıkartıp terör destekçisi, sözde STK'lar, insan hakları savunucuları, aktivistler, sanatçılar, aydınlar, gazeteciler ve siyasetçilere seslenerek yardım talep etmeye başladılar. Mehmetçiğin ektisiz hale getirdiği sözde komutanlarının yerine bir yenisini koyarak dağılmakta olan örgütü bir arada tutmaya çalışıyor. Son olarak bugün açıklama yapan sözde HPG komutanlarından Botan Silêmanî, “Türk devletinin uzun zamandan beri geniş çaplı, tekniğe dayalı bir savaşı gerillaya karşı yürütüyor. Köpeklerden tutalım da en gelişmiş savaş uçaklarını gerillaya karşı kullanıyorlar. Şahsi, ağır silahlar, havanlar, keşif uçaklarına dayanarak sonuç almak, gerillayı yok etmek istiyor. Buna karşı da Kürdistan özgürlük gerillaları öncülüğünde genç arkadaşlar, kadın arkadaşlarımız büyük bir irade ortaya koymaya çalışıyor.” şeklinde konuşuyor.

Köpeklerden bile korkar durumdalar

Mehmetçiğin eğitimli köpeklerle tünellerine kadar kovaladığı teröristler köpeklerden bile korkar duruma düştüler. Terörist Silemani ifadelerinde, “Türk devleti tüm umudunu savaş tekniğine bağlamış durumda ve teknikle bir sonuca ulaşmak istiyor. Mamreşo, Zendûra, Metîna, Heftanîn ve Avaşîn'de arkadaşlarımız aylardır düşmanın savaş tünellerine girmesine izin vermiyor. Türk devleti tünellere giremiyor, bu yüzden köpek gönderiyor.” ifadelerini kullanarak terör sevicilerinden yardım çağrısında bulunuyor.