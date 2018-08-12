PKK'nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
Tunceli'de 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Erzurum eyalet sorumlusu Roni Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu açıklandı.12 Ağustos 2018 Pazar 21:27
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli’de 11 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
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