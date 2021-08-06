PKK'nın sözcüsünden Türkiye'ye alçak tehdit

Terör örgütü PKK'nın borazanı olan Yeni Özgür Politika isimli gazete, bugünkü sayısında Türkiye'yi manşetten verdiği haberle aşağılık bir şekilde tehdit etti.

''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'' başlıklı haberde, terör örgütünün paçavrası aleni bir şekilde Kaz Dağları'nı yakacaklarını ilan etti. Aynı satırlarda 'İkizdere'yi durdurmak ve Konya'daki kuraklığı bitirmek çok zor' ifadelerine de yer verildi.

''Bodrum Cizre'ye uzak değil''

HDP'nin İdil'deki grup toplantısında 2015 yılında konuşan Selahattin Demirtaş, Cizre'deki olaylarla ilgili kullandığı ifadelerle yangınları işaret etmişti. Hem vatandaşları hem de devleti aşağılık bir şekilde tehdit ettiği konuşmasında ''Bodrum Cizre'ye uzak değil'' demişti.

"Batı'da yaşayan kardeşim Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzak? Uzak değil. Her yer birbirine çok yakın. Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi?''

CHP-HDP buluşması

Muğla'da orman yangınları devam ederken, dün CHP'li Milas Belediyesi'ni HDP'li heyet ziyaret etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a teşekkür etti.