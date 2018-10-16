PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den skandal önerge: Koruculuk lağvedilsin!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, yerel güçlerden oluşan koruculuğun lağvedilmesi için skandal bir önerge verdi.

HDP’nin önergesinde şu ifadeler kullanıldı:

“1985’ten günümüze Bakanlar Kurulu kararı ile bölgede hayata geçirilen koruculuk sistemi zaman zaman isim değiştirse de Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikalarının bir bileşeni olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de barış politikalarının kazanacağı bir gelecek için koruculuk sistemini gençleştirmek yerine gençler koruculuk ve savaş dışında bir gelecek hazırlamak ve koruculuk sisteminin lağvedilmesini konuşmak zorundayız. Bu nedenle birinci maddenin tasarı metninden çıkarılması gerekmektedir”

Koruculuk toplumsal yaraymış!

Koruculuk sistemine karşı olduğu için maddenin tekliften çıkarılmasını isteyen HDP bu eleştirilere tepki gösterdi. HDP milletvekili Hasan Özgüneş, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kim getirirse getirsin altına imza atarız. Koruculuk toplumsal yara haline geldi. Koruculuk keşke kaldırılsa” dedi.