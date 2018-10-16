PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Demirtaş'ı sildi
Kandil'in partisi HDP, 6.yılı nedeniyle hazırladığı videoda Selahattin Demirtaş'a yer vermedi.16 Ekim 2018 Salı 18:06
Partinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda "6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü 'bir gider bin geliriz', çünkü umudun adresiyiz." ifadesi yer aldı.
Demirtaş'ı sildiler
Hazırlanan videoda yaklaşık 2 yıldır terör suçundan tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunmaması dikkati çekti.
YORUM YAZ