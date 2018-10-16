PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Demirtaş'ı sildi

Partinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda "6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü 'bir gider bin geliriz', çünkü umudun adresiyiz." ifadesi yer aldı.

Demirtaş'ı sildiler

Hazırlanan videoda yaklaşık 2 yıldır terör suçundan tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunmaması dikkati çekti.