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Aktüel PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor
Aktüel

PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun ailesinin acısı aradan geçen zamana rağmen tazeliğini koruyor - Eşi Belgüzar Muştu: - "Nereye gidersek tüm kapılar bize açık. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Başımız dik, alnımız açık" - Kızı Yeter Muştu: - "Babamın yarım bıraktığı davayı çocukları olarak sonsuza kadar sürdüreceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmaya çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:08:27 -
PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin evinin önünde katlettiği AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun (56) ailesi, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde 9 Ekim 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının gözleri önünde şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Muştu'nun ailesi, o gün yaşadıkları acıyı yüreklerinde hissediyor.

Babaları şehit edildiğinde 17 yaşında olan Pınar, 16 yaşında olan Yeter, 14 yaşında olan Umut, 13 yaşında olan Vedat, 12 yaşında olan İsmihan ile 11 yaşında olan Dicle yaşadıkları acı dolu geceyi unutamıyor.

Küçük yaşta babalarını teröre kurban veren Muştu'nun 6 çocuğu ve eşi, ondan geriye kalan fotoğraf ve özel eşyalarına bakarak teselli buluyor.

Günahsız insanları öldüren terör örgütü PKK'yı lanetleyen Muştu'nun çocukları, babalarından devraldıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek istiyor.

- "Şehidimizle gurur duyuyoruz"

Aradan geçen zamana rağmen eşini kaybetmenin acısını yüreğinde hisseden 48 yaşındaki Belgüzar Muştu, AA muhabirine, eşini kaybettikten sonra çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Yardımsever biri olan eşinin bölgede çok sevildiğini anlatan Muştu, "Eşimin şehit edilmesinden sonra çok acılı günler yaşadık, psikolojimiz bozuldu. Çok şükür çocuklarım şehit evladı. Nereye gidersek tüm kapılar bize açık. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Onunla başımız dik, alnımız açık. Çok iyi bir insan ve hayırseverdi. Bu yüzden herkes tarafından sevilip sayılırdı. Allah bu acıyı bize yaşatanları affetmesin." diye konuştu.

- "Babamın yarım bıraktığı davayı sürdüreceğiz"

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kızı Yeter Muştu ise aradan geçen zamana rağmen babalarını unutmadıklarını dile getirdi.

Suçu günahı olmayan babasının teröristlerce şehit edildiğini dile getiren Muştu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız her şeyde babamın ismi geçiyor. Onu unutamıyoruz. Bugün şehit çocuğu olmanın gururuyla yaşıyoruz. Başımızı düşmana karşı eğmiyorsak babamın sayesindedir. Babamın yarım bıraktığı davayı çocukları olarak sonsuza kadar sürdüreceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmaya çalışacağız."

- "Vatanını, milletini sevdiği için babamı öldürdüler"

Babasının gözleri önünde şehit edildiğini anlatan Umut Muştu da "Olay esnasında silahlı 2 terörist gelmişti. Babamı öldürdükten sonra cenazesi bir süre yerde kaldı. Şehit olmuştu. Her şeyi gördük. Bu yüzden babamızın yolundan asla vazgeçmeyiz. Kimseden korkumuz yok, devletimiz her zaman arkamızda. Şehitlik büyük bir mertebe, babamla gurur duyuyoruz. Babamın kimseye zararı yoktu. Vatanını milletini sevdiği için babamı öldürdüler. Çok cesurdu ve bayrağını çok seviyordu. O yüzden babamı çekemediler." diye konuştu.

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