PKK'nın kara günü! 13 terörist öldürüldü Hakkari'de Jandarma Özel Harekat timleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 terörist öldürülürken, Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı öldürüldü. Son alınan bilgilere göre, Hakkari kırsalında 3 terörist daha öldürüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. Hakkari'de 3 terörist daha öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri yer aldı.

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