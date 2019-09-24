0553 313 94 23

PKK'nın kara günü! 13 terörist öldürüldü

Hakkari'de Jandarma Özel Harekat timleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 terörist öldürülürken, Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı öldürüldü. Son alınan bilgilere göre, Hakkari kırsalında 3 terörist daha öldürüldü.

24 Eylül 2019 Salı 16:27
PKK'nın kara günü! 13 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Hakkari'de 3 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 16:27
  1. Hakkari
  2. pkk
  3. terörist

YORUM YAZ

  • ferdiferdi3 dk önce
    pkk zındık kafir ordusu abdnin katil kafirleridir hdp de onun siyasi kafir teşkilatıdır

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Af ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimlere vuracak? infaz yasası son dakika!
  1. Af ne zaman çıkacak? Ceza indirimi..
  2. PKK'nın kara günü! 13 terörist öldürüldü
  3. Gezi destekçisi Cem Yılmaz'a..
  4. Pakistan’da feci deprem! Komşu ülkede..
  5. İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan..
  6. IMF ile gizli görüşme skandalı... İYİ..
  7. Nazlı Ilıcak'tan Başkan Erdoğan'a..
  8. Sibel Pişkin İYİ Parti Lüleburgaz İlçe..
  9. Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki..
  10. Mehmet Baransu duruşmaya katılmak..
  11. ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ALES..
  12. İnsanlık ona bu kadar yeri layık..
  13. İYİ Parti'de bir istifa haberi daha! 4..
  14. Ahmet Türk ve Leyla Güven'in cezaları..
  15. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı..
  16. Teröristler beton mikseri getirdi.....
  17. Ispanaklı pankek nasıl yapılır?
  18. Mısır'daki kıvılcımı başlatan Muhammed..
  19. Rusya ‘resmen kayıp’ dedi! Casustan..
  20. AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi..
  21. Randevu al! MHRS hastane randevu al..
  22. Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe de..
  23. Terör devleti İsrail'i saran korku!..
  24. Manisa'da 2 üniversiteli genç uçuş..
  25. Evladını beklerken ölüm haberini aldı
  26. PKK'nın devlet yöneticilerine suikast..
  27. Türkiye'den flaş Su-57 açıklaması!
  28. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
  29. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
  30. Derbi biletleri satışa çıkıyor
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

24 Eylül 2019
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta