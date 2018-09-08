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PKK'nın İran kolu PJAK'a büyük darbe!

İran'da güvenlik güçlerinin,terör örgütü PKK'nın İrankanadı PJAK'a karşı düzenlediği operasyonda 6 terörist öldürüldüğü bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:51
PKK'nın İran kolu PJAK'a büyük darbe!

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında terör örgütü PJAK'a karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı. Öldürülen teröristlerin 20 Temmuz'da Merivan'da bir karakola düzenlenen saldırının failleri olduğu ifade edildi. Teröristlerin Merivan kentindeki saldırısında karakolun mühimmat deposu infilak etmiş, saldırı sonucunda 11 İran askeri ölmüş, 8 asker de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:51
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  2. PKK
  3. PJAK
  4. PKK'nın iran kolu
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