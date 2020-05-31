PKK’nın hedefi Gezi ve Kobani’yi hortlat

PKK’nın uzantılarından Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) sözde Yürütme Komitesi, Gezi kalkışmasının yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Birleşik Devrim Hareketi; Haziran’ın, ardında bıraktığı közleri, bugün Türkiye ve Kürdistan metropollerine taşıyarak harlamakta. Bugün bize düşen görev, yeni Haziran’ları yaratmak, direniş odaklarını örgütleyip harekete geçirmek ve bunu yeni 6-8 Ekim’ler ile buluşturmaktır. Düşmanın evinin içine, kapısının önüne ve en işlek caddelerine kadar bu ateşi taşımaktır!” sözleriyle yeni bir kalkışma çabası içerisinde olduklarını anlatıyor.

Fetih’ten rahatsız olanları izleyin

Konuya ilişkin Akit’e konuşan ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, Ayasofya’da okunan Fetih Suresine dünyada hangi devletlerin ve halkların karşı çıktığının dikkate alınması gerektiğini belirterek şunları ifade etti: “Bu satılmış kukla maşaların açıklamalarının kaynağını daha iyi görme imkanı bulabilirsiniz. Artık uyanışımızın kalıcı olma zamanı gelmiştir. El ele vererek ülkemizde ekilen nifak tohumlarını sökme zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Onlar için halkın meşru menfaatlerini savunan liderler diktatördürler ve toplumsal eylemlerle alaşağı edilmelidirler. Ancak 2007 seçimleri bu oryantalistlerin oyunlarının önüne set çeken bir milat oldu. O tarihten sonra Cumhuriyet döneminde kazandıkları tüm kazanımlarını tek tek kaybetmeye başladılar. Onlarca planlarından olan değişik fikir ve aksiyon örgütlerini bu günler için ellerinde hazır kıta bulunduran bu sinsi mihraklar bu Gezi olayları ile bir kez daha sahneye çıkmaya gayret etmiş ancak halkımızın sağduyulu yaklaşımı ve ferasetiyle bunda başarılı olamamışlardı.

Karşılığı olmayan senaryolar

Sözünü ettikleri açlık grevleri, terör eylemleri, 6-8 Ekim olayları ve Gezi olayları bugün Türk halkının nezdinde unutulmaya yüz tutmuş karşılığı olmayan terör faaliyetleri arasında yer almıştır ve asla karşılık bulmayacaktır. Bu çabalar boşa kürek çekmekten başka bir şey değildir. Kandırılmış birkaç militandan başkasını etkilemeye yaramamaktadır. Türk devletinin ve emniyet güçlerimizin bitirme noktasına geldiği bu terör unsurlarının son çırpınışlarının bir göstergesidir. Halk artık akla karayı ayırt edecek konumdadır. Asla bu örgütlere prim vermeyecektir. ‘Düşmanın evinin içine, kapısının önüne ve en işlek caddelerine kadar bu ateşi taşımaktır!’ ifadeleri gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır. Bu alçak zihniyetin asıl amacı barış ve huzur ortamında yaşayan halkımızın içerisine kan ve ateşi salmaktır.”