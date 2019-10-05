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PKK’nın etrafı sarıldı

Türkiye'nin topyekün bir şekilde mücadele ettiği PKK'ya karşı Peşmerge de harekete geçti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:37
PKK’nın etrafı sarıldı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı başarılı ve kararlı operasyonlarının ardından, Peşmerge de harekete geçerek terör örgütünün kamplarının etrafını sarmaya başladı. PKK’nın eli kanlı teröristbaşı Cemil Bayık, KDP’ye karşı savaş tehditleri savurarak, “Bazı yerlerde böyle dayatmaların bulunması açıkça savaş ilanıdır. Bazen savaşlar böyle ortaya çıkar. Karşı tarafın kabul etmeyeceği, mutlaka karşı koyacağı bir durumu dayatırsınız savaş çıkartırsınız” ifadeleriyle KDP’ye karşı savaş tehditlerinde bulundu.

Önce savaşla tehdit ardından yumuşama

Tek bir açıklamasında bile dik duramayan terörist başı Bayık, savaşla tehdit ettiği KDP’ye yönelik sözlerinin sonunda anlaşabileceklerini mesajını vererek, “Biz aramızda var olan sorunların bir kısmının çözüleceğine bir kısmının da hafifletileceğine inanıyoruz. Farklı ideolojik ve siyasi yaklaşımlardan kaynaklanan sorunların tartışılarak, konuşularak çözüleceğine inanıyoruz” diyerek savaş zeminini yumuşatmaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:37
  1. Ankara
  2. PKK
  3. Peşmerge
  4. terör örgütü PKK
  5. KDP
  6. Cemil Bayık

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