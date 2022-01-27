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Gündem PKK’nın elebaşından Avrupa itirafı: PKK büyük destek görüyor
Gündem

PKK’nın elebaşından Avrupa itirafı: PKK büyük destek görüyor

PKK’nın eli kanlı katillerinden sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu örgütün medya organlarına yaptığı açıklamalarında Avrupa’dan büyük destek aldıklarını itiraf etti. Karasu, “Avrupa'da sadece Kürt halkının değil, PKK'nin 'terör' listesinden çıkarılması için de kampanyaları devam ediyor.” sözleriyle Avrupa ülkelerinin teröre desteklerini açıkça ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 19:08:00 -
PKK’nın elebaşından Avrupa itirafı: PKK büyük destek görüyor

 YENİ AKİT  ANKARA 

PKK terör örgütünün eli kanlı katillerinden sözde KCK Yürütme Konseyi Üyelerinden Mustafa Karasu, Avrupa’da kendilerini destekleyen grupların olduğunu belirterek, “PKK’nın terör listesinden çıkarılması için kampanyaları devam ediyor” dedi.

2002 yılandan beri Avrupa’nın terör listesinde olan PKK’nın sözde liderlerinden Mustafa Karasu örgütün internet sitelerine yaptığı açıklamada Avrupa’nın örgüte her türlü destek verdiğini belirterek, “Avrupa'da sadece Kürt halkının değil dostlarının da Apo'nun özgürlüğü için büyük bir çabası var. İngiltere'de işçi sendikaları, Fransa'da demokrasi güçlerin, aydınlar yürüttüğü bir mücadele var. Buna paralel olarak PKK'nin 'terör' listesinden çıkarılması için de kampanyalar devam ediyor. Bu vesile ile Strasbourg'daki eylemi ve Önder Apo'nun özgürlüğü için mücadele eden herkesi selamlıyorum. Mücadeleleri gerçekten çok değerlidir. Önderliği sahiplenerek tüm insanlığı sahipleniyorlar.” ifadeleriyle terör sevicilerle işbirliği içinde olduklarını açıkça ortaya koydu.

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