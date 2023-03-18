PKK'nın 9 helikopteri daha var! ABD'den PKK'lılara helikopter hediyesi ve pilotluk eğitimi!

Irak'ın kuzeyinde Fransız üretimi olduğu belirlenen helikopterde bulunan 9 PKK'lının kaza sonucu ölmesinin ardından olayla ilgili yeni bilgiler medyaya yansımaya devam ediyor.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin, PKK'lılara ait 9 helikopter daha olduğunu yazdı. Çetin, Irak'ın kuzeyindeki kaynaklarına dayandırdığı yeni bilgilere dayandırdığı yazısında, PKK'nın Kandil ve "Kobani" olmak üzere iki bölgede konumlandığını ve ABD ve İran tarafının karşılıklı takip ve denetimi dahilinde olduğunu kaydetti.

HELİKOPTERLER KİMİN?

Yaklaşık üç ay önce Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiştim. Irak siyasetinde güçlü Şii bir politikacı ile sohbet ederken, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin üst düzey yöneticilerinin ve örgütün Irak kolu Tevgeriye Azadi yöneticilerinin Bağdat'a sıklıkla geldiklerini, YPG'lilerin helikopterle Karaçok ve Mahmur bölgesine indiklerini ve kara yolu ile geçiş yaptıklarını belirtmişti. Şaşırmıştım, ne yani PKK'nın helikopterleri mi vardı!

“Helikopter düştü” haberini duyar duymaz Bağdat'taki haber kaynağımı aradım. Kendisi Türkiye, İran, ABD ve bölgesel denklemi çok iyi bilen bir siyasetçi. Sordum: “Helikopter kimin?” Yanıtı: “Helikopterler PKK'nın.” Helikopter, son bir yıldır PKK ile en yoğun çatışmaların yaşandığı Beher Dağı eteklerinde düşmüştü. 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü ve cesetlerin PKK'lılara ait olduğu ortaya çıkmıştı. PKK'ya yakın kaynaklar ise yerel yönetimin aktardığının aksine helikopterde 9 teröristin olduğunu duyurmuştu.

PKK VE TALABANİ BAĞLANTISI

Iraklı kaynağım ile yaptığım görüşmede, düşen helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğunu ve DAEŞ ile mücadele kapsamında önce eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani tarafından satın alındığı, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin terörle mücadele biriminin bir süre kullandığı ve daha sonra, PKK'nın allayıp pulladığı ABD'nin finanse ettiği SDG'ye satıldığını öğrendim.

9 HELİKOPTER SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİNDE

Eurocopter AS350 tipi helikopterlerin alçak irtifa uçuş yapabildiği için radarlara yakalanmadığını belirten kaynağım, ABD'lilerinde hava sahasını denetlemelerinden dolayı durumdan ilk andan itibaren haberdar olduğunu, ancak Türkiye'yi PKK'nın helikopter sahip olduğuna dair bilgilendirilmediğini söyledi. Kaynağım şaşırtıcı bir bilgi daha paylaştı: Bu helikopterden daha küçük 9 adet helikopterin daha verilmiş olduğunu aktardı. “Peki bunları nasıl saklıyorlar?” diye sorduğumda, “Suriye'de ABD üstlerinde” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SURİYE'DEKİ PKK ÜZERİNDEN ABD VE İRAN ÇEKİŞMESİ

İlginç bir bilgi daha: Helikopterin düştüğü yerde ABD'lilere ait bir petrol sahası var ve şirketin şantiye çalışmaları devam ediyor. Helikopterin bu şantiyeye iniş yapıp havalandıktan sonra arkadan gelen ikinci helikopter ile çarpışması aklımda soru işaretleri bıraktı… Zira bu ikinci helikopter de yine örgüte ait.

Terör örgütünün kendi iç hesaplaşması olduğundan şüphe etmedim diyemem çünkü PKK'nın iki merkezi, yani Kandil ve Kobani, iki farklı güç merkezini temsil ediyor: İran ve ABD. YPG'yi DEAŞ ile mücadelenin sözde başarılı partneri olarak lanse eden Amerika ile örgütün stratejik aklını temsil eden İran arasındaki mücadele illa ki örgüt yönetim kadrosuna da yansıyor.

PKK HELİKOPTER EĞİTİMİNİ NASIL ALIYOR?

Gelelim PKK'lıların paraşüt ve helikopter eğitimini nasıl aldığına. Evet, satışı yapan eğitimini de veriyor. Helikopterde ölen teröristlerden Şirvan Kobani, örgütün Suriye kolunun lideri Mazlum Kobani'nin ablasının oğlu. Fehmi Abdo'nun torunu…

CELAL TALABANİ'NİN OĞLU BAFIL TALABANİ

Helikopterler 15 ay önce teslim edilmiş. Pilot eğitimleri ise 2020'de başlamış. Eğitimlere ABD'li komutanlar da katılmış. Ama en ilginç olanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani'nin de zaman zaman eğitimlere katılmış olması. Öyle ki Bafıl Talabani ve Şirvan Kobani eğitim esnasında fotoğraf bile çektirmişler… Dün sabah, ABD ve birçok ülkenin misyon temsilcisini Süleymaniye'ye davet eden Bafıl Talabani, üstünde YPG'nin sözde terörle mücadele ekibinin kıyafeti ve YAT logosu ile özellikle görüntü verdi.

Bafıl Talabani, ABD ve İran'ı aynı masaya oturtmadan, iki tarafın da rızasını alarak, Duhok- Erbil'i Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesine bırakıp, Süleymaniye-Kerkük- Musul'un bir kısmı ve Suriye'de YPG'nin elindeki bölgeleri birleştirip yeni bir özerk bölge oluşturma hazırlığında.

Bafıl Talabani, PKK ile bir olup bölgede kontrol sağlama derdinde, oyunun bu yönünü görelim…

Habertürk