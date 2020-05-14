PKK'nın 8 katlı sığınağı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11- 13 Mayıs’ta Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arazi araması da yapıldı.

8 katlı sığınak tespit edildi

Operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak tespit edildi. Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik açıklama yaptı

Valilik tarafından yapılan açıklamada “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Mayıs 2020 - 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bingöl İli Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak içerisinde silah, mühimmat malzemesi, doküman, yaşam malzemesi, ve 90 kg toz esrar ele geçirildi. Aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde faklı bir noktada 2 dönüm tarla içerisinde de 210 bin kök hint kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.