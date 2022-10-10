PKK’nın 4 odalı mağarası yerle bir edildi

YENİ AKİT ANKARA

Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda tespit ettiği 4 odalı mağarayı yerle bir ederken örgütü ait çok sayıda silah ve yaşam malzemesini de ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Irak’ın kuzeyinde devam eden ve teröristlerce kullanılan 4 odalı bir mağara imha edildi. Ele geçirilen silah ve yaşam malzemelerinin görüntüleri paylaşılırken şu ifadelere yer verildi;

“Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen dört odalı bir mağarada PKK’lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 2 adet el bombası,

- 850 adet M-16 piyade tüfeği mermisi,

- 2000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mermisi,

- 850 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi,

- 1 adet Yaesu el telsizi,

- 2 adet Yaesu sabit merkez telsiz,

- 1 adet sis kutusu,

- 1 adet top kablo,

- 1 adet kesintisiz güç kaynağı,

- 1 adet monitör,

- 2 adet oksijen tüpü,

- 1 adet jeneratör,

- Çok sayıda örgütsel doküman.”