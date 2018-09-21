PKK’lıya tahliye Sivas mazlumuna hücre

Dinsiz Aziz Nesin’in tahrikleriyle Madımak Oteli’nde meydana gelen Sivas olayları sonrasında suçsuz şekilde cezaevlerine doldurulan mazlumlar arasındaki Faruk Belkavli’ye uygulanan zulüm devam ediyor. “Terör örgütü PKK adına suç işlediği” gerekçesiyle 6 aydır tutuklu bulunan Metin Duran’ın sağlık sorunları ileri sürülerek tahliye edildiği günümüzdeki süreçte dahi Sivas mazlumu Belkavli, tahliye edilmediği gibi cezaevi koşulları ağırlaştırılıyor. Ağır epilepsi ve anksiyete hastalığı bulunan Belkavli’nin Kocaeli’de tutuklu bulunduğu dönemde cezaevi yönetimi tarafından hücre cezasına çarptırıldığı, daha sonra ise ziyaretçi kabul hakkının gasp edildiği tespit edildi.

ÖNCE HÜCRE HAPSİ, SONRA ZİYARETÇİ YASAĞI

Gazetemizin ulaştığı belgelere göre 11/02/2015 tarihinde Kocaeli 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin, sara nöbetleri geçiren Faruk Belkavli’ye “kurum tesislerine ve gereçlerine zarar vermek” suçlamasıyla 11 gün süreyle hücre cezası verdiği belirlendi. SEKA Devlet Hastanesi tarafından verilen “nöbet geçirebilme riskinden dolayı hücre cezası alamaz” raporu üzerine cezaevi yönetiminin ceza şeklini değiştirdiği öğrenildi. Sara krizi geçirme riski dolayısıyla hücre hapsini uygulayamayan cezaevi yönetimi, Belkavli’nin ziyaretçi kabul hakkını 49 günlük süreyle yasakladı. Karar, Ankara 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Gül ve diğer 5 üyenin imzasıyla onanarak uygulandı.

DURUMUM HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR

Sara ve anksiyete hastası olan Faruk Belkavli, Akit’e yazdığı mektubunda adalet çığlıklarını yükseltmiş ve sağlık durumunun kötüye gittiğini vurgulamıştı. Belkavli, “Burada kimseye sesimizi duyuramıyoruz. En son geçen hafta merdivende rahatsızlığım tuttu, düştüm ve ayağım burkuldu, simsiyah oldu, şişti... O hale geldim ki, henüz iyileşmeye fırsat bulamadan bu olay başıma geldi [cezaevi sürgünü]. Ailem durumum hakkında Adalet Bakanına yazmış ama hiçbir cevap alamadık. Burada durumum her geçen gün kötüye gidiyor” ifadelerini kullanmıştı. Belkavli ayrıca hastalığından dolayı tahliye beklerken, 2017 yılında Ankara Cezaevi’nden, ailesinden daha uzak yerdeki Kırşehir Cezaevi’ne sürülmüştü.