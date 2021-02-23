PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!

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Yalan ve iftirayı görev bilen muhalefetin AK Parti hükümetine yönelik “çıplak arama” suçlamaları devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin çarpıcı bir açıklama yapmış ve sözleri cımbızlanarak CHP yandaşı medya organları tarafından servis edildi. Muhalefet gazeteleri, Zengin’in konuşmasındaki “Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Biliyoruz ki size bir aferin geldi” sözlerini ortaya atarak AK Partili ismi alenen hedef gösterdi.

Bu sözlerin ardından sözde avukat Mert Yaşar, AK Partili isim hakkında rezil ifadeler kullanarak Özlem Zengin’e hakaret etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mert Yaşar, “Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?” dedi.

Bu rezil sözler Türkiye genelinde infiale neden olsa da muhalefet partileri, Özlem Zengin’in AK Partili olması nedeniyle, mağdur olan kişi bir kadın olsa da beklenen tepkiyi göstermedi. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tavrı, “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Özlem Zengin’i eleştirdi

İYİ Parti lideri Akşener, destek vermesi beklenirken sert sözlerle AK Partili Özlem Zengin’e saldırdı. Adeta kinini kusan ve Mert Yaşar’ın sözcüsü gibi konuşan Akşener, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a verdiği desteği AK Partili olduğu için Özlem Zengin’e veremedi.

Akşener şunları söyledi:

“Şu utanmazlığa bakar mısınız, gerçekten ibretlik. Bizlerin görevi uğradıkları felaketlere karşı kadınları cesaretlendirmektir. Şikâyet edeni onursuz ilan ederek bir travma daha yaşatmak değildir. Vicdan, ahlak, onurlu siyaset bunu gerektirir. Tecavüze, tacize uğrayan kadınlar için şikâyet süresi mi var, 3 iş günü içinde şikâyetçi olmayana namussuz mu diyeceksiniz. Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi bir de seninle mi uğraşacağız? Zihniyetiniz batsın sizin. İster bir gün sonra ister 10 yıl sonra söylesin hakkını arayan her kadın onurludur. O densiz genel başkan yardımcısını da hemen görevden alın partinizde mümkünde herhangi bir insanın göremeyeceği eline mikrofon verilemeyecek bir yere koyun.”

Başak Demirtaş’a jet hızıyla destek vermişti

Akşener’in bu tavrı, muhalefet partilerinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Mağdur kadın AK Partili olunca şiddetin dahi yanında yer alabileceğini kanıtlayan Akşener, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a sosyal medyadan bir hakaret edildiği zaman küplere binmiş ve Demirtaş’ın yanında yer almıştı. Akşener, “Yeter artık! Çirkin dilinizi de kirli ellerinizi de kadınların üzerinden çekin artık. Devleti yönetenler, bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça onları takip eden birtakım yarım akıllılar, meseleyi daha da batak ve çamur bir hale getiriyor. Bunun son örneğini bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin, sosyal medyadan Başak Demirtaş’ı hedef alan ahlaksızlığında gördük. Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup icap ettiğinde, kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş bu zihniyette ne ilk ne de son olacak. Bunu şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiğini, burada bulunan bütün kadınların mutlaka tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklık. Bizi yönetenler bu konuda net bir tavır almadıkları halde bu çürümüşlük devam edecektir.” ifadelerini kullanmıştı.