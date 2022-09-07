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Gündem PKK'lılar ve FETÖ'cülerden Yunanistan'a kaçma girişimi! Enselendiler
Gündem

PKK'lılar ve FETÖ'cülerden Yunanistan'a kaçma girişimi! Enselendiler

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 8 terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 19:42:00 -
PKK'lılar ve FETÖ'cülerden Yunanistan'a kaçma girişimi! Enselendiler

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 terörist yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi E.T, Ü.Y, G.Y. ve İ.E. ile PKK üyesi A.A, K.A, A.C, ve C.A'yı yakaladı.

Zanlıların bir kısmının çeltik tarlasında gizlenirken yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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