PKK'lılar Amerika bayrağı astı, Araplar çekiliyor

Haseke'de Şamar aşireti mensuplarından kurulan Sanadid adlı gurup, Tel Abyad'dan çekildi. Araplardan oluşan grup, terör örgütü YPG çatısı altında bulunuyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahale açıklamalarını pazarlık olarak görme eğilimi olasa da alanın dili öyle değil. Ankara Suriye'nin kuzeyinde 30-35 km'lik bir tampon bölge oluşturulmasının dillendirirken ABD, bu mesafenin 5 km olmasında ısrarlı. Artık görüşmelerin sonuna gelindiği ve anlaşma sağlamadığı takdirde operasyonun başlayacağı ifade ediliyor. Türkiye sınırı geçip, Akçakale'den Tel Abyad'a girebilir.

PKK/PYD'liler ise Tel Abyad'daki bazı binaların çatılarına ABD bayrakları asmaya başladılar. Terör örgütünün Tel Abyad'da tünel ve tahkimat hattı oluşturmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında...

KAYNAK: YENİ BİRLİK GAZETESİ