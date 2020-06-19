PKK'lı teröristlerin yol yapan işçilere saldırısına Doğu ve Güneydoğu'daki STK'lardan tepki

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Bingöl'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yürüten yüklenici firmaya ait araca yönelik saldırıda 4 işçiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Silopi'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, PKK'nın Kürt milleti adına artık suç işlemekten vazgeçmesi ve Kürtlerin artık PKK'ya çağrıda bulunması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın, Kürtlere zarar verdiğini aktaran Arığ, şöyle konuştu:

"Şırnak'ta gerçekleşen olay, daha önce Kulp ilçesindeki saldırıları, döşenen bombalar ile bugüne kadar yaptığı her bombalı saldırı Kürt milletine zarar vermektedir. Artık sesimizi yükseltme zamanıdır. Silahlarını ne yapıyorlarsa yapsınlar bu topraklardan çekip gitsinler. Çünkü bütün zulmün ve acının kaynağı PKK'dır. PKK kurulduğu günden bugüne kadar en fazla zulmü Kürt halkına vermiştir. Yakmıştır, yıkmıştır, çocukları babasız bırakmıştır. Ciddi bir şekilde Kürtleri mağdur etmektedir. Kürtlerin gelişmesi, zenginleşmesi, büyümesi önündeki en büyük engel terör örgütü PKK'dır. Bölge insanı bir bütün olarak artık terör örgütü PKK'ya karşı masaya yumruğumuzu koymamız lazım."

- "Faillerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Denli de gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini belirtti.

Saldırının yaşam hakkına, evrensel hukuk ilkelerine, çalışma hürriyetine, hak ve özgürlüklere kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Denli, şöyle devam etti:

"Evrensel hukuk ilkesi olan yaşam hakkı, iş ve çalışma hürriyetine yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren yaşam hakkı düşmanı odakların ortaya çıkarılmasını, faillerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Saldırıda şehit olan işçilere Allah'tan rahmet diliyor, yetim kalan çocuklara, dul kalan eşlerine, çocuğunu kaybeden anne ve babalara sabır diliyorum."

- Şırnak

Şırnak Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de terör örgütü PKK'nın hedefinin geçmişte olduğu gibi sivil ve masum vatandaşlar olduğunu vurguladı.



Yol çalışması yapan şantiyenin aracına yapılan saldırıda 4 sivilin şehit olduğunu anımsatan Güngör, şehitlerin arkalarında gözü yaşlı anne eş ve yetimlerin kaldığını kaydetti.



"PKK terör örgütü Kürt kökenli vatandaşları hedef almaya devam ediyor." diyen Güngör, şöyle devam etti:

"Alçakça ve haince bu eylem planlarını gerçekleştirdiler. Teröristlere iş birlikçilerine ve yandaşlarını kınıyorum. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz bu vatandaşlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bunlar er geç hesap vereceklerdir. Devletimiz Cudi'ye o yolu yapacak ve orada al yıldızlı bayrağımız dalgalanacaktır. Şehitlerimize rahmet ailelerine sabır diliyorum."

- Mardin

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan da evlerine ekmek götürme derdindeki işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Terör örgütü PKK'nın başta sivil olmak üzere tüm katliamlarını lanetlediklerini ifade eden Cihan, "insanlar çocuklarına nafaka götürme derdindeler. Ama gözü dönmüş caniler buna bile izin vermiyor. Bütün terör olaylarını kınıyoruz. Menfur saldırıyı kınıyor, vefat edenlere rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. İnşallah bundan sonra ülkemizde böyle bir saldırının olmamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- Batman

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir ise terör örgütü PKK'nın kandan beslendiğini ve bunun için çoluk çocuk, işçi, sivil demeden saldırılarını sürdürdüğünü anlattı.

Demir, "Şu anda güvenlik güçlerimiz gerekli cevabı vermekte ve PKK'nın inlerine inmektedir. İyi ki böyle bir orduya ve bir güce sahibiz. PKK terör örgütünü şiddetle kınıyorum. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. En kısa zamanda PKK'nın önü kesilecek ve teröre böyle bir fırsat bir daha verilmeyecektir." diye konuştu.

- Bingöl

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, terör örgütü PKK'nın asker, polis, güvenlik korucu ve sivil vatandaşları ayrım yapmadan katlederek, hain yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Askerimize, polisimize, korucumuza, kamu görevlimize ve sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkma gafletinde bulunan hain örgüt mensuplarını bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullanan Tan, şöyle dedi:

"Onlara direkt veya dolaylı destek verenleri nefretle kınıyoruz. Artık anaları evlatsız, çocukları babasız, gelinleri dul bırakmayın. Bu ülkeyi terkedin gidin, sizden bıktık, düşün yakamızdan, bu ülkede size verilecek bir avuç toprak bile yok. Çünkü biz Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar, Çerkezler olarak bir bütünüz, bizim birbirimizle sorunumuz yok."



