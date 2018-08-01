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PKK'lı teröristlerin şehit ettiği anne ve 11 aylık bebek için cenaze töreni

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan asker eşi ve 11 aylık bebeği için cenaze töreni düzenlendi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği anne ve 11 aylık bebek için cenaze töreni

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya şehit olmuş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı.

11 AYLIK BEBEK DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve melek oldu. 

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün şehit anne ve bebeği için tören düzenlendi.

Törenin ardından cenazeler Sivas’a uğurlandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
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