PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan işçiler saldırı anını anlattı

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında yaralanan işçiler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan işçilerin tedavisi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Saldırıdan yaralı kurtulan işçilerden Abdullah Dokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin kurdukları hain tuzakta 2 arkadaşlarının şehit olduğunu söyledi.

Kato Dağı bölgesinde yol çalışması yaptıklarını belirten Dokuz, "Akşam paydos olduktan sonra servisle ilçeye dönüyorduk. Çalıştığımız yerden 3-4 kilometre uzaklaşmıştık, stabilize bir yoldu. Bizi hedef aldılar, bomba infilak etti orada. Önde oturan iki arkadaşımız şehit oldu, bir arkadaşımız ağır yaralandı. Arkada oturan arkadaşlarımız kırıklarla saldırıyı atlattı. O anda kendimizi kaybetmiştik. Allah razı olsun, devletimiz geldi, helikopterle bizi hastaneye ulaştırdılar." diye konuştu.

Dokuz, arkadaşlarının birçoğunun, 10-15 gün önce kendileriyle çalışmaya başladığını belirterek "20 günlük işimiz kalmıştı. Teröristler gelip hain tuzaklarını kurdular, sivil halka vatandaşlara kastettiler. Emre gibi daha 30 yaşlarındaki kardeşimizi katlettiler." ifadelerini kullandı.

Dokuz, teröristlerin yaptıklarının hesabını vereceğine inandığını belirterek şehit olan arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

- "Asker ve güvenlik korucuları yardımımıza koştu"

İşçilerden Veysel Uçar da iş çıkışı konaklamak için ilçeye döndükleri sırada saldırıya maruz kaldıklarını belirtti.

Çalıştıkları yerden 3-4 kilometre uzaklaştıkları sırada patlamanın meydana geldiğini anlatan Uçar, "Aracımızın geçişi sırasında patlama oldu. Bir anda her şey tersine döndü. Asker ve güvenlik korucuları hemen yardımımıza koştu. Çatışma çıktı. Daha sonra helikopter geldi bizi aldı hastaneye ulaştırdı. Patlamanın etkisiyle minibüs ters döndü. Herkes üst üste düştü." dedi.