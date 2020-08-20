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Aktüel PKK'lı teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi
Aktüel

PKK'lı teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:28:59 -
PKK'lı teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.

Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.

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