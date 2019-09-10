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PKK’lı teröristleri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a giderek samimi pozlar verdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı’nın doktorluk yaptığı dönemde PKK’lı teröristleri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı.

10 Eylül 2019 Salı 10:49
PKK’lı teröristleri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Selçuk Mızraklı’nın özel hastanelerde yaralı PKK’lıları gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı. 2016 yılında örgütten kaçarak Mardin’de teslim olan kadın terörist H.A.’nın ifadeleri Selçuk Mızraklı’nın örgütle ilişkisini deşifre etti. Terörist, hasta ve yaralı örgüt mensuplarının Selçuk Mızraklı’nın kontrolünde ve dahil olduğu ameliyatlarda tedavi edildiğini, PKK/KCK’nın Diyarbakır’daki en güvendiği doktorun Mızraklı olduğunu itiraf etti.

Ameliyatlarda bile propaganda yaptı

Terörist H.A., ifadesinde Mızraklı ile 2013 yılında Diyarbakır Dağkapı’daki özel bir hastanede beraber çalıştıklarını söyledi. Kendisinin hastanede görevli olduğunu, Mızraklı’nın da genel cerrah olarak çalıştığını beyan eden terörist, Mızraklı ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarında sık sık karşılaştıklarını ve beraber girdikleri bazı ameliyatlarda Mızraklı’nın kendisine ideolojik söylemlerde bulunduğunu anlattı. Kadın terörist, 2013 yılı başında Diyarbakır kırsalından bir gece yarısı hastaneye getirilen teröristin ameliyatını Mızraklı ile Dağkapı Çocuk Hastanesinde anestezi teknikeri olan M.F. ve hastanenin acil tıp teknisyeni E.K. ile hemşire B.S.’nin gerçekleştirdiğini söyledi.

Önce tedavi sonra taburcu

2013 yılında hastaneye getirilen 22 yaşındaki Hogir kod adlı teröristin gece yarısı ameliyat edildiğini söyleyen itirafçı H.A., anestezi teknikeri M.F.’nin kendisine, "Bu hastayı gece geç saatlerinde getirdiler. Acilen ameliyata aldık. Hemen Selçuk Mızraklı hocayı çağırdık. Ben, E. ve Selçuk Mızraklı hoca ameliyata girdik. Hastanın bağırsakları düğümlenmişti. Sabaha kadar gözümüze uyku girmedi" dediğini anlattı. M.F.’nin Hogir kod adlı teröristin yanına giderek "Birazdan Selçuk Mızraklı hoca gelip seni görecek. Değerlendirecek, sonra da hevaller gelip seni birazdan götürecekler" dediğini söyleyen kadın terörist, aynı gün Hogir kod adlı teröristin hastaneden götürüldüğünü beyan etti.

Sürekli yardım ediyordu

Mızraklı’nın terör örgütü KCK’nın sözde Türkiye Meclisi’nin doğal delegesi olduğunu ifade eden H.A. şunları söyledi: “Sağlıkla ilgili konularda kendi çalıştığı hastanesinde mevcut olanakları ve mesleğini kullanarak terör örgütüne ve üyelerine sürekli yardım ediyordu” ifadelerini kullandı.

Ekip kurmuş

Kadın terörist ifadesinde Selçuk Mızraklı’nın milletvekilliği ve belediye başkan adaylığı için sürekli olarak PKK/KCK sözde yöneticileri ile görüşmek için sık sık legal yollardan Irak’a ve Avrupa’ya gittiğini de itiraf etti. Mızraklı’nın tıp kongresi ve sempozyum gibi gerekçelerle gittiği ülkelerde örgütün sözde üst yönetcileri ile görüşmeler gerçekleştirdiğinin DTK içerisinde konuşulduğunu da söyleyen terörist, Mızraklı’nın yaralı ve hasta teröristleri tedavi etmek için kendisi gibi doktor olan İ. A., hemşire B.S., anestezi teknikeri M.F. ve acil tıp teknisyeni E.K.’dan oluşan bir ekip kurduğunu ve teröristlerle sadece bu ekibin ilgilendiğini beyan etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:49
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Selçuk Mızraklı
  6. Ekrem İmamoğlu

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