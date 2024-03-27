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Gündem PKK'lı teröristler Türk Konsolosluğu'na saldırdı
Gündem

PKK'lı teröristler Türk Konsolosluğu'na saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 03:07:00 - 2024-03-27 03:49:57
PKK'lı teröristler Türk Konsolosluğu'na saldırdı

Almanya'nın Hannover kentinde bir grup PKK'lı terörist Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına hain bir saldırı gerçekleştirdi.

Almanya'nın Hannover kentinde bir grup PKK'lı terörist Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırı düzenledi.

Terör provokasyonu

Saldırganlar taş ve sopalarla Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırıda bulunarak zarar vermeye çalıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de PKK'lı teröristler Türklerin bulunduğu mahalleye saldırıda bulunmuştu.

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ait araçları ateşe verdi. Ülkü ocaklarına ise kundaklama girişiminde bulunmuştu.
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