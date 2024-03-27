PKK'lı teröristler Türk Konsolosluğu'na saldırdı
Almanya'nın Hannover kentinde bir grup PKK'lı terörist Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına hain bir saldırı gerçekleştirdi.
Almanya'nın Hannover kentinde bir grup PKK'lı terörist Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırı düzenledi.
Terör provokasyonu
Saldırganlar taş ve sopalarla Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırıda bulunarak zarar vermeye çalıştı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de de PKK'lı teröristler Türklerin bulunduğu mahalleye saldırıda bulunmuştu.
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ait araçları ateşe verdi. Ülkü ocaklarına ise kundaklama girişiminde bulunmuştu.
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