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Gündem PKK'lı teröristler Mare'ye roketli saldırı düzenledi! 5 sivil yaralandı
Gündem

PKK'lı teröristler Mare'ye roketli saldırı düzenledi! 5 sivil yaralandı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 13:37:00 -
PKK'lı teröristler Mare'ye roketli saldırı düzenledi! 5 sivil yaralandı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Tel Rıfat'ın çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesine 8 adet roket fırlatırken bunlardan bazıları ilçedeki güvenlik unsurlarının bulunduğu bölgeye düştü.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı, maddi hasar da meydana geldi.

Saldırının ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat'taki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

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