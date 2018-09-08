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PKK'lı teröristler Esed rejimiyle çatıştı!

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:26
PKK'lı teröristler Esed rejimiyle çatıştı!

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Haseke'nin Kamışlı ilçesinin bazı noktalarında varlık gösteren Esed rejimine bağlı güçlerle ilçeyi işgal eden YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan gerginlik çatışmaya dönüştü.

Devam eden çatışmalarda 7 rejim askerinin öldüğü, teröristlerin arasında yaralananların olduğu bildirildi. Kaynaklar, çıkan çatışmalara, rejim güçlerinin Haseke-Kamişli yolu üzerine kurduğu kontrol noktası Kamışlı'daki gençleri tutuklamasının neden olduğunu aktardı. Daha önce de Haseke ilinde taraflar arasında benzer çatışmalar yaşanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, Güvenlik Karesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir askeri hava alanı ve askeri tugay ile bir Güvenlik Karesi yer alıyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:26
  1. PKK
  2. PKK'lı teröristler
  3. Esed rejimi
  4. Rejimin askerleri
  5. PKK Esed'le çatıştı

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