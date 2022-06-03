PKK'lı teröristler 3 koldan saldırdı Mehmetçik haşat etti!
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" paylaşımında bulunarak harekat bölgesinde saldırı girişimindeki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.