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Gündem PKK'lı teröristler 3 koldan saldırdı Mehmetçik haşat etti!
Gündem

PKK'lı teröristler 3 koldan saldırdı Mehmetçik haşat etti!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 11:19:00 -
PKK'lı teröristler 3 koldan saldırdı Mehmetçik haşat etti!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" paylaşımında bulunarak harekat bölgesinde saldırı girişimindeki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Yorumlar

099

onlar pkk li terörist küresel eşkiya güdümlü $ maasli we tek gayesi postu deldirmeme . Karşısındaki imanli Ölürse şehadet e niyetli olmazsa gazi ve Vatana hizmetten başka birşey düşünmeyen , Peygamber sav ocağının gönüllüsü. Rabbim Muzaffer eylesin.

Mehmet Kocataş

Allahu Teala şanlı ordumuzun karşısındaki bütün terörist ülkeleri ve teröristleri El Kahhar ism-i şerifi hürmetine kahr-ı perişan etsin.
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