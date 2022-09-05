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Gündem PKK'lı terörist, göçmenlerin arasında enselendi
Gündem

PKK'lı terörist, göçmenlerin arasında enselendi

Terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü, Muğla'nın Datça ilçesinde göçmenlerin arasında sahte kimlikle enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 19:28:00 -
PKK'lı terörist, göçmenlerin arasında enselendi

Terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü, Muğla'nın Datça ilçesinde göçmenlerin arasında sahte kimlikle yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde teröristlerin yurt dışına kaçma girişimlerini önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Grup içinde Afganistan kimliği gösteren bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları kontrollerde şüphelinin "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğunu belirledi.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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