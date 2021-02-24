PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabı CHP'li İBB raflarında satışa çıkarıldı

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yeni kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu.

PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabı İBB raflarında

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.

Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu.

Terörist Sakine Cansız'ın kitabını da satışa çıkarmıştı

İBB daha önce de terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın ve terör örgütü PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın kitabını İBB raflarında satışa çıkarmıştı.

İBB raflarını PKK kitaplığına çeviren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağıyor.