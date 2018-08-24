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PKK'lı Hüseyin Aygün'ün Türkiye nefreti bitmiyor! Twitter'da skandal paylaşım

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün'ün Türkiye nefreti bitmiyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:27
PKK'lı Hüseyin Aygün'ün Türkiye nefreti bitmiyor! Twitter'da skandal paylaşım

Bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığı ve sempatisiyle bilinen CHP eski milletvekili, hukukçu Hüseyin Aygün'ün Türkiye nefreti bir türlü bitmiyor. Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti aleyhine atıp tutan Aygün, skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden son dönemde gündemi yoğun şekilde meşgul eden ABD'li rahip Brunson olayına değinen Hüseyin Aygün'ün, şeriatçı-cihatçı olarak nitelendirdiği şahısların Türkiye'nin bugünkü tavrına yönelik olumlu açıklamalarını alaycı bir dille ele aldığı görülüyor. 

İŞTE HÜSEYİN AYGÜN'ÜN O TWEETİ...

IŞİD lideri El Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen ses kaydında Bağdadi, rahip Brunson olayını değerlendiriyor ve Türkiye'nin tavrına övgüler düzüyor.. Şu her türden cihatçı, İslamcı, insan kesen/yiyen barbarların son dönemde zuhur eden 'Türkiye sevgisi' gözlerimizi yaşartıyor..

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:27
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