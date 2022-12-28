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Gündem PKK’lı Halkla İlişkiler Başkanı atayan CHP’li Belediye Başkanı’ndan skandal açıklama! “Türkiye Cumhuriyeti İHA/SiHA üretmek için kurulmadı”
Gündem

PKK’lı Halkla İlişkiler Başkanı atayan CHP’li Belediye Başkanı’ndan skandal açıklama! “Türkiye Cumhuriyeti İHA/SiHA üretmek için kurulmadı”

PKK’lı basın yayın ve halkla ilişkiler daire başkanı atayan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den skandal açıklama geldi. Savunma Sanayii’nde atılım gerçekleştiren Türkiye’yi eleştiren Seçer, “Türkiye Cumhuriyeti bunlar için kurulmadı” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:38:00 -

HDPKK ile olan ittifakın diyeti sonucu belediyeyi adeta Kandil'e çeviren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Savunma Sanayii’nde adından söz ettiren, tüm dünyada ilgi odağı olan İHA ve SiHA’ları eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sebeple kurulmadığını söyledi.

Vahap Seçer, sözlerinde; “Gözlerim yaşardı vizyona bakın. İkinci Yüzyıl vizyonuna bakın, Tank, top, SİHA/İHA vur öldür kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı.” dedi.

PKK'lıları belediyeye sokmuştu

HDPKK ile olan ittifakın diyeti sonucu belediyeyi adeta Kandil'e çeviren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in PKK ile bağlantıları ortaya çıkmış, Gündeş, örgüt üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz aylarda 33 kişinin örgüt bağlantısı nedeniyle gözaltına alındığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bugün de Asiye Şahin isimli otobüs şoförü tutuklandı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Kandil’i aratmıyor! PKK’lı otobüs şoförü Asiye Şahin de...
CHP'li Mersin Büyükşehir Kandil’i aratmıyor! PKK’lı otobüs şoförü Asiye Şahin de...

Siyaset

CHP'li Mersin Büyükşehir Kandil’i aratmıyor! PKK’lı otobüs şoförü Asiye Şahin de...

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Yorumlar

Rabia Zafer

HEYKEL YAPMAK İÇİN Mİ KURULDU AHMAKLAR SŪRŪSŪ.

O zaman

Madem pkk lı o zaman neden hala yargılanmıyor, adalet bakanlığı ne işe yariyor.
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