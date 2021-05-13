PKK'lı hainler köşeye sıkıştı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına karşı 'işbirliği' çağrısı

Mehmetçiğin Pençe harekatları serisiyle bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, her yolu denemeye devam ederken, illegal silahlı ve silahsız gruplarla 'işbirliği' için yeni çalışmalar başlattı.

Alçak çağrı!

Örgütün sözde medya organları aracılığı ile yaptığı açıklamalarda, “Türkiye’nin 24 Nisan’da Metina, Zap ve Avaşin bölgelerine yönelik başlattığı geniş işgal saldırılarına karşı bir çalıştay organizesi başlatıldı” denildi. Terör örgütü adına konuşan hainlerden Zübeyir Aydar, “Bütün halkı ve partileri ayrım yapmadan çalıştaya davet ettik. Her meslekten şahsiyetleri davet ettik. Bugün düşmana karşı birlik olma zamanıdır. Onun saldırılarına karşı durma ve durdurma zamanıdır. Birlikte hareket edersek sonuç alabiliriz. Bütün herkesi zulme karşı tutum almaya çağırıyoruz. Bu bir tavır koyma konferansıdır. Amacımız budur” şeklinde alçak ifadeler kullanarak, PKK terör örgütünün bitme noktasına geldiğini itiraf etti.