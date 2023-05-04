PKK'lı Cemil Bayık'tan seçim tehdidi! 'Kılıçdaroğlu seçilmezse iç savaş çıkarırız'

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından Cemil Bayık, örgütün yayın organına konuşurken 14 Mayıs tehdidinde bulundu. "7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısını yineleyen terörist elebaşı, 14 Mayıs sonrası dönem için de yine tehdit savurdu.

Seçimler yaklaştıkça eli kanlı terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarının 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları sıklaşıyor.

Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık, tek hedeflerinin Cumhurbaşknı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek olduğunu belirtirken 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı yaptı.

Tek amaçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek olduğunu belirten Cemil Bayık, şu ifadeleri kullandı;

"Bu seçimin terör örgütü PKK'nın 14 Mayıs seçimini herkes önemli görmektedir. Zaten AKP-MHP iktidarı bu seçime 1. ve 2. dünya savaşından daha büyük bir savaş olarak bakmaktadır. Dolayısıyla AKP-MHP iktidarı 14 Mayıs'a bir seçim olarak bakmıyor. Seçimi çok önemli görmek ayrı, büyük düşmanla yapılan bir savaş gibi görmek ise ayrı bir konudur. Zaten AKP-MHP bir seçim olarak görmediğinden tüm rakiplerini yok edilmesi gereken bir düşman gibi görmektedir. Bu nedenle de her yol ve yöntemi kullanmayı mubah saymaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim görülmemiştir.''

''DİKTATÖRLER SEÇİM YAPMAZ''

''Diktatörler seçim yapmaz, AKP-MHP de aynı anlayıştadır.'' diyen terörist elebaşı, ''Sadece özel savaş gereği dünyayı ve toplumu aldatmak için biçimsel bir seçim yapmayı, ama ne yapıp edip iktidarını bırakmamayı hedefliyor. Bu nedenle sadece iç ve dış siyasi güçlerde değil, toplumda da bu iktidar gitmez düşüncesi var. Bu düşünce yersiz bir düşünce değildir. Çünkü bu seçim bir iktidarın düşüp başka bir yönetimin gelmesi gibi görülmüyor. Miadı dolmuş zihniyet ve politikalarının tarihin çöp sepetine gideceğinden korkuyorlar. Dolayısıyla bu seçim Türkiye'de seçimle iktidarların değişip değişmediğinin kanıtlanacağının seçimi olacaktır. Demokrasi güçleri açısından önemli olması buradan kaynaklanmaktadır. Eğer demokrasi güçleri sağlam durur ve AKP-MHP iktidarının yönetimi yeniden gasp etmesine izin vermezse bu Türkiye siyaseti için önemli bir süreç ortaya çıkarır." ifadelerini kullandı.

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''HDP ÇİZGİSİNDE MÜCADELE VERİLMESİ GEREKİR''

Türkiye'deki Kürt vatandaşları kullanmaya çalışarak PKK'yı Kürtlerle ilişkili olarak göstermeye çalışan teröristbaşı, "Bu açıdan seçimde HDP çizgisinde etkili mücadele verilmesi gerekir. HDP ne Kürt ne Alevi ne de başka bir toplumsal kesimin partisidir. Türkiye'de radikal demokratikleşme isteyen herkesin partisidir. Bu çerçevede aynı zamanda Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, ekolojistlerin, emekçilerin, gençlerin, farklı ezilen etnik ve inanç toplulukların partisidir. HDP'yi bir kimliğin partisi haline getirmek HDP çizgisine yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Bu açıdan HDP çizgisinde mücadele yürütenlerin HDP'yi herhangi bir kimliğin partisi yapmak isteyenlere karşı tutum göstermeleri gerekir." diye konuştu.

7'Lİ KOALİSYON İÇİN 'TÜRKİYE DEMOKRASİ GÜÇLERİ' BENZETMESİ

7'li koalisyonu "Türkiye demokrasi güçleri" olarak tanımlayan Cemil Bayık, "Bu seçimleri Türkiye demokrasi güçleri ile Kürt halkının özgürlük ve demokrasi güçlerinin daha fazla ortaklaşması süreci haline getirmek esas alınmalıdır. Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen her kesime seslenmek gerekiyor. Faşizme karşı mücadeleden söz ediyorsak ortak mücadele ve tutumun en geniş yelpazede olması önemlidir. Deprem, eğilim yoklaması ve ön seçim gibi süreçlerin gerçekleşmesine imkan vermemiştir. Ancak listelere baktığımızda olabildiğince farklı kesimlerin temsiline yer verilmiştir. Belki daha geniş yelpazede farklı kesimlere yer verilmesi gerektiği söylenebilir.'' dedi.

''HERKESİN TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞMASI GEREKİR''

''Kurdistan'daki listelerde Türkiye demokrasi güçlerinden bazılarına yer verilebilirdi. Bir Ermeni adaya yer verilmemesi eleştiri konusu olmuştur. Başka eleştiriler de olabilir. Ancak listeler kesinleştikten sonra bunların tartışılmasının anlamı yoktur.'' diyen terörist elebaşı, ''Artık bundan sonraki seçimlerde bu eleştiriler dikkate alınarak listelerin hazırlanması duyarlılığı gösterilmesini sağlamak önemlidir. Zaten demokrasi güçlerinin demokratik güçlerin ben ya da biz milletvekili olmalıydık yaklaşımı olamaz. Daha iyi temsil önerileri olabilir. Ama bunlar küsme, kopma, tepki duyma gibi tutumlara gerekçe olamaz. Artık herkesin tüm gücüyle çalışması gerekir.'' ifadelerini kullandı.

TEK AMAÇLARI ERDOĞAN'I DEVİRMEK

Skandal sözlerine devam eden Cemil Bayık, ''Yeşil Sol Parti Yeşil Sol Parti'nin seçimden en güçlü biçimde çıkmasını sağlamak; Tayyip Erdoğan'ı da düşürmek doğrultusunda oy kullanmak ve en güçlü biçimde bir sonuç almak önemlidir. Bu açıdan bu seçimin sloganı Tek Yol Yeşil Sol olmalıdır. Türk devletinin seçim yaklaştıkça provokasyonlarını ve saldırılarını artıracağını görmek gerekir. Bunun karşısında halkın örgütlü davranması ve geri adım atmaması gerekir. Kurdistan'da gazeteci, sanatçı, avukat ve siyasetçilerin tutuklanması nasıl bir ortamda seçim yapmak istediklerini göstermektedir. AKP-MHP faşist iktidarı özellikle Kurdistan'da 'taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakma' politikası yürütmektedir. Bu tür saldırılar bir yönüyle de Kürt halkının özgürlük ve demokrasi güçlerinin tüm baskılara rağmen sindirilememesine yönelik bir öfkenin de ifadesidir. Bugün Türkiye'de demokrasi güçleri hala ayaktaysa, faşizme karşı bir duruş gösteriyorsa bunda Kürt halkının özgürlük mücadelesinin belirleyici etkisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

İÇ SAVAŞ VE PROVOKASYON TALİMATLAR

14 Mayıs sonrası için iç savaş tehdidinde bulunan teröristbaşı, şunları kaydetti;

"Kürt halkı ile Türkiyeli demokrasi güçleri büyük bedeller ödeyerek mücadeleleriyle AKP-MHP faşist iktidarını yıkılma noktasına getirdiler. Eğer kararlı mücadele edilir; seçimde sandıklara da iyi sahiplenilirse bu iktidarın kaybetmesi kaçınılmazdır. Kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmazsa bu durumda demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratma mücadelesi içinde olmalıdırlar. AKP-MHP iktidarının seçim günü ve sonrası saldırılar yapacağı söylenmektedir. Zaten faşist cepheden her gün birileri çeşitli biçimlerde bu bir seçim değildir; artık başka yollardan gereği yapılmalı, diye ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bu yola girmek isteyenlere karşı hazırlıklı olmak ve onların bu yollara başvurma cesaretini duruşlarımızla kırmak gerekir."