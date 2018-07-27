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PKK'lı Alman finosu Türkiye'ye saldırdı! Alçak ifadeler!

PKK'lı Alman ajanı Deniz Yücel, Twitter'dan Türkiye Cumhuriyeti devletine alçakça hakaretlerde bulundu. Muharrem İnce'nin Brunson davasıyla ilgili yaptığı paylaşıma yaptığı yorumda, Türkiye için 'bir çete devleti' nitelemesinde bulunan vatansız Alman finosu, şerefsizce iftiralarda bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 20:13
PKK'lı Alman finosu Türkiye'ye saldırdı! Alçak ifadeler!

 yeniakit.com.tr 

PKK'lı Alman ajanı Deniz Yücel, Twitter'dan Türkiye Cumhuriyeti devletine alçakça hakaret etti. Muharrem İnce'ye hitaben yazdığı tweetinde Türkiye için 'bir çete devleti' nitelemesinde bulunan vatansız hain, şerefsizce iftiralarda bulundu.

Rahip kisvesiyle terör örgütü PKK'ya yataklık eden ABD'li ajan Brunson'un davası üzerinden Türkiye'nin tehdit edilmesine tepkiler çığ gibi büyürken, ABD'ye hiçbir tepki göstermeyerek yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Muharrem İnce, "Bizim açımızdan bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, ancak içeride demokrasisini güçlendirerek, gerçek hukuk devleti olarak bu tehditleri aşabilir." ifadelerini kullanmıştı. 

İnce'nin flood (birbirinin devamı) tweetlerinden birinde kendisi ile ilgili kullandığı ifadelere yanıt veren PKK'lı Alman finosu Yücel de, Muharrem İnce ile aynı düşünce içerisinde olduğunu gözler önüne serdi. Almanya'da bulunan firari fare Yücel, kendisi gibi PKK yanaşması bir ajan olan Brunson'un davası üzerinden Türkiye'ye duyduğu nefreti kustu.

ALÇAKÇA İFADELER

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar karşısında birçok vatan haini gibi Muharrem İnce'ye umut bağlayan Alman finosu Yücel, İnce'nin flood tweetlerinde paylaştığı, "Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır." ifadelerine karşılık olarak, "Sayın İnce, bugünün Türkiye’si, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız." yanıtını verdi.

TAHLİYE EDİLDİKTEN HEMEN SONRA KAÇMIŞTI

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri görünümü altında PKK ve Alman gizli servisine çalışan vatan haini provokatör Deniz Yücel, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde 'örgüt propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yargılanırken, tensiple tahliyesine karar verilmiş ve cezaevinden çıkar çıkmaz Almanya'ya kaçmıştı.

Hakkında 4 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenen PKK'lı ajan Yücel, bir daha da Türkiye'ye dönmedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 20:13
  1. İstanbul
  2. Deniz Yücel
  3. rahip brunson
  4. pkk
  5. terör örgütü
  6. muharrem ince

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