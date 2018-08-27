PKK/KCK'ya operasyon! Aranan kişiler tutuklandı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK\KCK'ya yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"HALKIN HUZURU İÇİN OPERASYONLAR SÜRECEK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'ta 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından toplamda 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheli ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan iki kişi tutuklandı."

Açıklamada, halkın huzuru için kentte suçun önlenmesine yönelik operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.