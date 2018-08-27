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PKK/KCK'ya operasyon! Aranan kişiler tutuklandı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada da 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:35
PKK/KCK'ya operasyon! Aranan kişiler tutuklandı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK\KCK'ya yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"HALKIN HUZURU İÇİN OPERASYONLAR SÜRECEK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'ta 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından toplamda 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheli ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan iki kişi tutuklandı."

Açıklamada, halkın huzuru için kentte suçun önlenmesine yönelik operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:35
  1. Muş
  2. PKK/KCK
  3. Emniyet Müdürlüğü

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