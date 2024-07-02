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Gündem PKK/KCK'ya büyük darbe: Cezaevi dış koordinasyon sorumlusu paketlendi.
Gündem

PKK/KCK'ya büyük darbe: Cezaevi dış koordinasyon sorumlusu paketlendi.

Yeniakit Publisher
2024-07-02 14:20:00 - 2024-07-02 14:23:35

Erzurum'da, PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda örgütün dış cezaevi sorumlusu gözaltına alındı.

Erzurum polisi PKK/KCK terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda S.K. isimli şahsı gözaltına aldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde cezaevi dış koordinasyon isimli oluşumu içerisinde faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında bilgiler bulunan S.K. isimli şahıs, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26.06.2024 günü Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

S.K. isimli şahıs, TEM Şube Müdürlüğünde gerekli işlemlerin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edildi.

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