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Aktüel PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:53:12 -
PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları belirlendi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin, Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindekiler arasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi.

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