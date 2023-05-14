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Gündem PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı
Gündem

PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:40:54 - 2023-05-14 20:40:54
PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı

Siirt'te güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu Ravşan Aşkara adına oy kullanan şahıs yakalandı.

Siirt'te Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu Ravşan Aşkara adına oy kullanan şahıs yakalandı.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Mayıs 2023 tarihli ülke genelinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri çerçevesinde Siirt kent genelinde alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda; Siirt kent merkezi Afetevleri Mahallesi 1882 Sokak'ta bulunan Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulunda oy kullanma işlemleri sırasında, Ravşan Aşkara isimli şahsa ait kimlik ile oy kullanmaya gelen ve durumundan şüphelenilen şahıs hakkında yapılan araştırmalarda; Ravşan Aşkara isimli şahsın 2014 yıllında Siirt'te PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım sağladığı tespit edildi.

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