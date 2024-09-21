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Gündem PKK/KCK Avustralya yapılanmasında yer alıyordu! Çiğdem Aslan MİT havaalanında paketledi
Gündem

PKK/KCK Avustralya yapılanmasında yer alıyordu! Çiğdem Aslan MİT havaalanında paketledi

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:37:00 -
PKK/KCK Avustralya yapılanmasında yer alıyordu! Çiğdem Aslan MİT havaalanında paketledi

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan'ın faaliyetleri adım adım izlendi.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

 

Gözaltına alınan PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Yorumlar

Delikanlı

Türkiye'ye girişte niye yakalanmamış'da cıkışta yakalanıyor? Yoksa "dur ülkede izin yapıp avustralya Dollarları harcasın ondan sonra tutuklarız "mı düşünüldü???? Bukadar mı paraya muhtacız?????
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